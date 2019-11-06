Сегодня экс-нардеп Олег Ляшко напал на депутата от Слуги народа Андрея Геруса в аэропорту Борисполь. Telegram-канал "Политика Страны" объяснил, из-за чего возник конфликт между двумя политиками.

Как сообщается, Герус, занимая пост главы комитета по ТЭК, протянул закон, который позволяет импортировать дешевую электроэнергию из России. Это выгодно олигарху Коломойскому. У которого нет своих электростанций, но зато есть энергоемкие ферросплавные производства.

Но это невыгодно олигарху Ринату Ахметову, который владеет большей частью украинской тепловой энергогенерации. Геруса связывают с Коломойским, а Ляшко - с Ахметовым. Вот и спустили Ляшко на Геруса. Вот тот и старается.

Видео: YouTube/ ПН ТV digest

Ранее Герус и Ляшко прокомментировали свою драку в социальных сетях.

Также в соцсетях появились сообщения о драке на Банковой, в которой Баканов выбил Богдану зуб.