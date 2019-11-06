Сегодня в аэропорту "Борисполь" бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на депутата от "Слуги народа", главу комитета ВР по энергетике Андрея Геруса.

"Страна" показывает видео, как это было, описывает причину потасовки и приводит версии обеих сторон.

Драка Ляшко и Герус. Как это было и причина конфликта

На видео, приведенном ниже, видно, как Ляшко и Герус стоят друг напротив друга. У Геруса оторван ворот рубашки, половины пуговиц на ней уже нет. По всей видимости, бывший нардеп тряс "слугу народа" за "грудки".

После этого Олег Ляшко вновь пошел в атаку - ударил Андрея Геруса по лицу, толкнул и попытался сделать захват за шею. В какой-то момента глава комитета ВР ответил силой.

"Ты предатель, ты запустил сюда россиян. Ты, поддонок, за деньги людей ездишь по ЗОДу (зал официальных делегаций - Ред.)", - кричал Ляшко. По выражению лица Геруса можно сделать вывод, что он удивлен и испуган из-за происходящего.

Телеграм-канал "Политика Страны" публикует видео драки и поясняет ее причины.

Напомним, 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. При этом Андрей Герус отметил, что Герус такой импорт составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.

Закупки осуществляет компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

"Юнайтед Энерджи" зарегистрирована в прошлом году. Ее основателем числится Андрей Короткевич-Лещенко. Он также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, используя справки, выданные структуре "Укрнефтебурение" (еще один актив Коломойского).

Поставки электроэнергии из России стали возможны благодаря изменениям, внесенным в закон о рынке электроэнергии Верховной Радой 18 сентября.

В частности, в статье 66 появилась норма о том, что разрешается импорт электричества из стран, которые не входят в европейское энергетическое сообщество (а это прежде всего РФ и Беларусь) по двухсторонним договорам. Прописанный ранее запрет парламентарии убрали.

Теоретически поставки по двухсторонним договорам - это прямой путь для снижения тарифов для отечественных предприятий, которые жалуются, что не выдерживают "нового рынка" и заоблачных цен на электричество, которые с июля выросли на 20-30%.

Лоббистами закона называют главу профильного парламентского комитета Андрея Геруса и Коломойского. Последний заинтересован в поставках дешевой российской электроэнергии на свои предприятия.

Драка Ляшко и Геруса. Версии обеих сторон

После того, как Ляшко оттащили от Геруса, оба политика в Facebook опубликовали свою версию потасовки.

"Сегодня случайно увидел в зале официальных делегаций "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема никуда не делась - из-за "зрады" Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта "зрада" должна быть расследована и наказана!"

Из этого поста Олега Ляшко следует, как минимум, то, что Герус первый начал драку, хотя такого видеоподтверждения нет.

Андрей Герус, в свою очередь, прокомментировал инцидент так, и опубликовал свое фото после потасовки.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес.

Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, который сопровождался ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивал. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист".

Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться.

Поскольку считаю Ляшко наиболее продажным (экс) политиком, то это - хороший индикатор, что и как делать дальше.

А у немонополиста, похоже, там уже совсем крыша поехала, если дошли до дна".

Андрей Герус после потасовки с Ляшко. Фото: Facebook

Прокомментировали драку и пользователи соцстей.

"Когда у Геруса спрашивает Ляшко "зачем запустил в Украину российскую электрожнергию", Герус отвечает, что у Ахметова электроэнернию покупать не будут.

Факт, что сегодня покупают и у ДТЕК, и у России.

Только налоги ДТЕК идут в украинский бюджет, а от российских производителей в оборонку России..." - пишет Дмитрий Васильев.

Журналист под ником Mariana Pietsukh иронизирует: "Давно такого не было, и вот опять. Ляшко и вне парламента умеет на камеру работать".

Журналист Василий Кутчак уверен, что Ляшко столкнулся с Герусом неслучайно.

"Когда ты что-то случайно видишь, то ты начинаешь фиксировать это после того, как увидел!

Из видео, которое Ляшко выложил у себя на странице, четко видно, что его перемещение фиксировал на видео его же охранник к моменту встречи с Андреем Герусом.

Поэтому, когда Ляшко говорит о "случайности", хочется спросить не было ли там "случайно" журналистов телеканала Украина?"

Журналист Наталья Влащенко уверена, что Ляшко провоцировал Геруса.

"Мне всегда странно, когда взрослых мужчин провоцируют, тычут в них пальцем, называют холуями, а они все хотят скрыться за дверью...

А в принципе только одно и важно: забыть о карьере, о партии, о прочем, и просто аккуратно развернуться, как в фильме "Рок-н-рольщик"

Не потому что напротив Ляшко, а просто тебе, взрослому мужчине, только что тыкали в грудь и лицо пальцем.

Помните эту сцену из фильма "залечь на дно в Брюгге"? И что было дальше с рукояткой пистолета?

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О, времена! О, нравы! ( закатывает глаза)"

Журналист Ярослава Коба написала: "Только сегодня поняла, как я скучала по тебе, Олег..." и прикрепила видео драки к посту.