Российская служба Организации Объединенных Наций в своем Twitter рассказала об ущербе экологии из-за военных конфликтов по всему миру. К тексту они добавили скриншот из постапокалиптической игры Fallout 3. Однако вскоре они поменяли картинку на другую.

Пост был посвящен Международному дню предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, который отмечается 6 ноября. В подписи к твиту в российском представительстве ООН указали, какие страны понесли наиболее серьезный ущерб из-за военных действий, включив в список и Украину.

"Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина - все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий", - говорится в сообщении ООН в России.

Скриншот: Twitter/ООН

На скриншоте - постапокалиптический Вашингтон. Действие Fallout 3 разворачивается в 2277 году - через 200 лет после ядерной войны 2077 года.

Однако работники пресс-службы скоро заметили конфуз и теперь под постом стоит картинка с ржавыми танками.

Скриншот: Twitter/ООН

Ранее "Страна" сообщала, что ученые со всего мира призвали ООН ввести климатическое чрезвычайное положение.

Также мы рассказывали, что в ООН подвели итоги шестого года войны на Донбассе и насчитали более 3 тысяч жертв среди гражданских.