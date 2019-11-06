Сегодня в "ДНР" и "ЛНР" стартовали масштабные учений. Официальная причина такого мероприятия - получение информации "о готовящейся диверсии украинских силовиков".

Учения продлятся до 9 ноября. Это публичные данные, которые озвучили в "МЧС" так называемых "республик".

Мы выяснили, что представляют собой совместные учения "ЛДНР".

Во-первых, они предусматривают полную мобилизацию сотрудников всех силовых ведомств сепаратистов, а также "МЧС".

Во-вторых, отрабатывается поведение населения при активной фазе боевых действий. Людям напоминают о способах эвакуации и где находятся бомбоубежища. У входа в госучреждения усилена "охрана". Также сегодня, 6 ноября, в "ДНР" дважды за день на небольшой промежуток времени специально отключали электроэнергию.

Как сообщил нам источник в "МЧС ДНР", к "диверсии" готовятся на конкретном участке - в селе Петровском Донецкой области, где на 8 ноября, пятницу, предварительно запланировано разведение сил и средств.

Как сообщалось, изначально разведение войск в Петровском должно было начаться в понедельник, 4 ноября. Однако оно не состоялось.

По версии Киева, причина - то, что 30 октября были зафиксированы обстрелы со стороны "ДНР".

По версии "ДНР", описанная выше причина - формальность. А на самом деле, по их данным, "в очередной раз командование ООС саботировало указания верховного главнокомандующего, и отвода не произошло".

В тоже время, в штабе ООС отвергают эти обвинения и говорят, что развод войск теперь намечен на 7-8 ноября.