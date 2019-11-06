В среду, 6 ноября, футболисты Шахтера проведут едва ли не решающую встречу группового этапа Лиги Чемпионов текущего сезона. "Горняки" на стадионе в Загребе сыграют в гостях против загребского Динамо.

Телетрансляция в Интернете, на телеканалах "Футбол 2", а также "Матч Игра"

Что происходит в Загребе:

57 Тайсон перехватил мяч после розыгрыша углового, не дал себя уронить и отдал на ход Виктору Коваленко. Витя вбежал в штрафную Динамо и отдал почти поперечную передачу на ход Марлосу. Но чуть-чуть не успел наш бразилец

56 Сейчас загребцы увеличили темп, "подкрутили точность" дальних передач и перехватили инициативу на поле. Угловой у ворот Шахтера

В параллельной игре группы Пашалич забивает в ворота Манчестер Сити за Аталанту и сравнивает счет (1:1) в обоих играх

52 Додо красиво обыграл нескольких соперников на своем правом фланге, ворвался в штрафную, но в последний момент его прострел заблокировали игроки Динамо

48 Контратака Шахтера в короткий пас через центр завершилась падением Виктора Коваленко в штрафной. Без нарушения правил.

Фото: twitter.com/staskovalenko

46 Навес в штрафную Шахтера от Динамо. И на газоне очутился Мораес. Ему на помощь выбежали врачи

23:04 (45) С Богом! Поехали! Вторая сорокапятиминутка началась!

23:04 Команды вернулись на поле! Скоро всё продолжится!

Всё продолжится уже через 15 с небольшим минут!

22:57 В параллельной встрече нашей группы Манчестер Сити побеждает Аталанту в гостях 0:1

45+1 Пятов и защитники "потушили пожар" в штрафной Шахтера после врыва туда Адеми. И затем свисток на перерыв. Отдохнем?

К первой сорокапятиминутке добавлена еще одна минута

45 Длинный заброс на Мораеса и вратарь Динамо вынужден выбегать из штрафной и выбивать мяч в аут

44 Атака динамовцев на ворота Шахтера по правому флангу не удалась. Мяч вернулся аж их вратарю.

41 Затем в центре поля не выдержали нервы у Моро. Он нарушил правила и тут же получил желтую карточку

41 Петкович рухнул в штрафной Шахтера. Большинство на стадионе требует пенальти, но арбитр Феликс Брых его решил не ставить. Очень спорный эпизод с рукой Исмаили на спине Петковича

40 Еще один удар по воротам Динамо Загреб. Пробил Алан Патрик после розыгрыша штрафного. Чуть "мимовее" цели

39 Удар по воротам динамовцев пойман их вратарем. Низом летел мяч в створ

35 А теперь уже штрафной у штрафной Динамо. И желтую карточку получает Дилавер. Он, вероятней всего, просто поскользнулся и зацепил рукой Мораеса. Удар полетел выше

34 Удар Оршича со штрафного - сильно выше ворот "горняков". И это очень хорошо

30 Снова "пожар" у ворот Шахтера. Но нанести удар почти из вратарской Петковичу не удалось. Затем последовал дальний удар от него. Мимо

28 "Горняки" вновь перешли к излюбленной тактике короткого паса на своей половине, а затем - дальняя передача верхом, либо в разрез

25 Динамовцы сравняли счет (1:1). Навес с правого фланга и гол. Верховая борьба - не лучшая сторона защиты Шахтера. Отличился Петкович

19 Пятов выручает всех нас после удара Петковича, который вырывался почти один на один с вратарем "Шахтера"! Уффф...хорошо, что поймал. Удар был низом.

В параллельной встрече нашей группы игроки Манчестер Сити открыли счет в гостевой игре с Аталантой. Отличился Стерлинг

Разительный контраст в игре "горняков". Очень собранными и организованными выглядят подопечные Луиша Каштру! Хорошо!

16 Пока динамовцы раз за разом закидывают дальние парашютные передачи в направлении штрафной "Шахтера". Центр поля они потеряли и пройти его в короткий пас пока не в состоянии

15 Марлос в борьбе с Оршичем выиграл мяч для Шахтера. Пятов ввел его в игру от ворот

13 ГОООООООООООООООООООООООЛ! АЛАН ПАТРИК! 1-0 в пользу "Шахтера" ! Голевая передача на счету Мораеса с левого фланга! Красавцы!

12 Нападающий "горняков" Жуниор Мораес пошел в жесткий прессинг защитника Динамо и арбитр свистнул нарушение правил в атаке

10 Оглушительная поддержка трибун на "Максимире" гонит вперед Динамо. Попытка навеса в штрафную, но в никуда

9 Быстро отбирают мяч "горняки" и контролируют игру. Очень хорошо выглядят, большой контраст в лучшую сторону по сравнению и с харьковской встречей и с Кубком

7 Степаненко подключился к атаке и после навеса от Марлоса в штрафную Динамо пробил головой. Выше!

5 Мораес пробивал по воротам Динамо из штрафной, но поскользнулась опорная нога у нападающего и удар акцентированным не вышел, эх!

5 "Горняки" быстро перехватили мяч у слегка растерянных хозяев. Подопечные же Луиша Каштру смотрятся организованно. А Исмаили снова "уронили"

4 Исмаили немного полежал на газоне, но потом встал и побежал дальше, продолжая игру

2 В короткий пас "горнякам" удалось пройти центр поля. Всё началось на правом фланге Додо, а закончилось, через Исмаили, уже на левом - ударом Тайсона. У штанги пролетел мяч. Хорошее начало для Шахтера!

1 Наши с мячом!

22:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

21:59 Традиционные рукопожатия футболистов и вот-вот начинается!

21:58 Гимн "Лиги Чемпионов" звучит на стадионе!

21:56 Команды пошли на поле!

21:55 Скоро всё начнется! До начала футбольной встречи остаются считанные минуты

21:53 Степаненко и Кривцов. От их игры сегодня будет зависеть для очень много

Фото: twitter.com/FCShakhtar

21:50 "Горняки" сегодня выйдут в традиционной "кремовой" выездной форме

21:44 В одной из сегодняшних футбольных встреч московский "Локомотив" принимает туринский "Ювентус". И счет там после перерыва 1:1.

21:39 В случае равного количества баллов в турнирной таблице группы на финише - места будут распределены по личным встречам.

Таким образом, "горнякам" сегодня в любом случае, крайне необходимо если не победить, то хотя бы сыграть вничью не меньше, чем 2:2.

21:35 "Самый важный матч осени для Шахтера? Эта игра очень важна, потому что она следующая", - ответил на пресс-конференции Луиш Каштру

21:26 Сейчас на стадионе идет разминка. Очень полезно размяться перед активными физическими нагрузками

21:24 А стадион "Максимир", на который сегодня выйдут команды, был построен в 1912 году

21:22 Параллельно в Манчестере начнется встреча местного Сити с "Аталантой". Тренер гостей решил оставить нашего Руслана Малиновского в резерве

21:20 В свое время за Динамо Загреб играл обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич и нападающий "горняков" Эдуардо

21:19 Сегодня с первых минут за Шахтер начнет играть герой предыдущей встречи с загребчанами - Додо. Такой себе юный Исмаили

21:11 В столице Хорватии сейчас около +12 С. Поле, по оценке УЕФА, сухое. Играть, как для ноября, вполне хорошо

21:07 Появились стартовые составы команд

Динамо З: Ливакович - защитники - Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич - полузащитники - Стоянович, Моро, Адеми, Леовац, Ольмо - нападающие Оршич, Петкович.

На замене у Ненада Белицы: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандж, Атьемвен, Гьира, Кендзер

Шахтер: Пятов - защитники - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - полузащитники - Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон - нападающий Мораес.

В резерве Луиша Каштру: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан, Болбат

20:50 По прогнозам сегодня вечером в Загребе будет дождь. Болельщиков попросили взять дождевики или складные зонты и предупредили, что вход с зонтами в виде трости будет воспрещен в целях безопасности.

Фото: GNK Dinamo Zagreb

20:45 На странице Дианмо Загреб в Facebook сообщается, что накануне матча делегации хорватского "Динамо" и "Шахтера" пообедали в культовом загребском ресторане "Okrugljak". Это продолжает традицию хороших отношений между этими двумя клубами, которые не впервые встречаются на европейских соревнованиях. Накануне обеда гостей поприветствовали представители Общества хорватско-украинской дружбы. На встрече присутствовал хорват Дарио Срна, который играл за "Шахтер", а теперь стал тренером "горняков".

Фото: GNK Dinamo Zagreb

20:40 Подопечные Каштру прогулялись по Загребу в день матча и встретились с болельщиками.

Фото: пресс-служба ФК Шахтер

Решающий момент группового этапа:

И "горняки" и динамовцы Загреба претендуют на выход в следующий этап еврокубков. Вопрос только - куда. В обеих командах хотят выйти в Лигу Чемпионов, однако и уступивший сегодня коллектив сохраняет отличные шансы выйти в Лигу Европы.

В параллельной игре "Аталанта" примет дома "Манчестер Сити". В случае успеха подопечные Пепа Гвардиолы гарантируют себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Группа С И В Н П М О 1. Манчестер Сити 3 3 0 0 10-1 9 2. Динамо Загреб 3 1 1 1 6-4 4 3. Шахтёр 3 1 1 1 4-6 4 4. Аталанта 3 0 0 3 2-11 0

Прессинг против изящества

Динамовцы Загреба в Харькове значительную часть встречи доминировали на поле благодаря сочетанию дальнего прессинга, командных действий и грамотной обороны. Техничным "горнякам" они противопоставили силовой футбол. И их наставник Ненад прекрасно это видел и, очевидно, понимает.

Перед Луишем Каштру задача стоит сложнее. Ему необходимо очень быстро найти противодействие силовому прессингующему футболу организованных команд соперников. Такому футболу, которое принесло успех "Динамо" Киев в недавней кубковой встречи, александрийцам в игре чемпионата и самому загребскому "Динамо" в харьковской встрече.

При этом в составе "Шахтера" с первых минут может выйти крайне перспективный правый защитник Додо и атакующий Тете. Последний отлично проявил себя в предыдущей игре "Шахтера" с "Карпатами", забив гол и отдал голевую передачу. Также на стороне "горняков" уверенность вратаря Андрея Пятова и общая сыгранность и амбициозность команды.

В активе "Шахтера" и фактор отдыха. "Горняки" не заметили львовский ФК "Карпаты", который был обыгран дублирующим составом. Первая же команда получила возможность отдохнуть.

Слова

Ненад Бьелица ("Динамо" Загреб)

Предстоящую встречу он назвал судьбоносной, решающей. Он сообщил, что перед домашней игрой его команда подготовлена даже лучше, чем после победы здесь же в Загребе над "Аталантой" и харьковской ничьей.

Наши ребята в хорошей психической и физической форме. Они свежи, мотивированны и расслаблены, потому что получают наслаждение от игры – в том числе, и от завтрашней", - сказал он журналистам перед игрой.

Луиш Каштру ("Шахтер")

По его словам, игра с загребским Динамо "очень важна, потому что она следующая. Мы рассматриваем каждый следующий поединок как самый важный для нас". Он констатировал, что в группе еще ничего не решено. Влияние предстоящей встречи на выход в 1/8 финала наставник "Шахтера" оценил в 90%. При этом на пресс-конференции он отметил, что у идущей на последнем месте "Аталанты" также ничего не решено.

Разное

Тренировки обеих команд прошли в разных климатических условиях. "Горняки" потренировались на относительно сухом поле.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Динамовцы Загреба вынуждены были тренироваться под проливным дождем.

В следующем туре Лиги Чемпионов ФК "Шахтер" полетит в гости к "Манчестер Сити", где будет пытаться зацепиться за зачётные баллы в Англии. В другой встрече "Аталанта" попробует вернуться в борьбу за еврокубки и дома примет загребское "Динамо".