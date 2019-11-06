Экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко поджидал депутата от Слуги народа, главу комитета ВР по энергетике Андрея Геруса в аэропорту Борисполь, чтобы устроить провокацию. Об этом Герус сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми О. Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста" и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - написал нардеп.

По его словам, причиной конфликта послужила поправка о возобновлении импорта электроэнергии из РФ, разработанная Герусом и принятая Радой 18 сентября.

"Конечно же, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - заявил Герус.

Как он сообщил, в результате инцидента пострадала только его рубашка, а Ляшко напал на него вместе со своим охранником, без которого он не хотел общаться.

"Поскольку считаю Ляшко наиболее продажным (экс)политиком, то - это хороший индикатор, что и как делать в дальнейшем. А у немонополиста, похоже, там уже совсем крыша поехала, если дошли до такого дна", - написал глава комитета.

Скриншот: Facebook/Andriy Gerus

В свою очередь Олег Ляшко также прокомментировал инцидент, заявив, что первым начал махать руками сам Герус, у которого закончились аргументы. Кроме того, глава Радикальной партии обвинил депутата в измене Украине, из-за которой страна попала в энергетическую зависимость от РФ и призвал наказать Геруса.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе слугу народа Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал Ляшко в Facebook.

Видео: Facebook/Олег Ляшко

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", Герус, занимая пост главы комитета по ТЭК, протянул закон, который позволяет импортировать дешевую электроэнергию из России. Это выгодно олигарху Коломойскому. У которого нет своих электростанций, но зато есть энергоемкие ферросплавные производства.

Но это невыгодно олигарху Ринату Ахметову, который владеет большей частью украинской тепловой энергогенерации. Геруса связывают с Коломойским, а Ляшко - с Ахметовым. Вот и спустили Ляшко на Геруса. Вот тот и старается.

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