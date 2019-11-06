Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в соцсетях.

Во время разговора лидеры стран обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета на высшем уровне под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества и согласились с важностью активизации переговорного процесса по поводу подготовки к заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Владимир Зеленский положительно отнесся к участию турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в этом вопросе.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал на неизменности поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины и в позитивном ключе отметил шаги президента по поводу мирного урегулирование ситуации на Донбассе.

Скриншот: Telegram/Офіс Президента

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал в Харькове создать следственную комиссию по оценке работы Кернеса.

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