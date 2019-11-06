В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный проект закона № 2200-1 об упрощении налогообложения для адвокатов. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Так, его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Тарас Тарасенко.

Законопроект предусматривает введение налогообложения для лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность по упрощенной системе.

Кроме того, документ предлагает проверить действующее законодательство в данном секторе на предмет возможных ошибок, а также их исправление. Отдельно там прописана процедура оптимизации, упрощения и совершенствования налогового налогов и сборов для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Причиной появления законопроекта считают действующий Налоговый кодекс Украины, который предоставляет упрощенное налогообложение лишь юридическим лицам и ФОПам. В то же время закон разъясняет, что адвокатская деятельность не является предпринимательством.

Данная коллизия привела к тому, что адвокаты были вынуждены одновременно регистрироваться как физическое лицо, которое проводит независимую профессиональную деятельность, а также как ФОП.

Уточним, что законопроект №2200-1 является альтернативой проекту закона №2200, который был зарегистрирован 2 октября. Они похожи между собой, но отличаются лишь в некоторых деталях.

Напомним, проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, подающегося в парламент Украины ко второму чтению, на создание и функционирование Фонда национального богатства Украины (в том числе пополнение уставного капитала) закладывается 250 млн грн.

Как ранее сообщала "Страна", в "Слуге народа" взялись за законы о референдуме и отзыве депутатов.