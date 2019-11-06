Госсекретарь США Майкл Помпео отменил свой визит в Украину. Власти страны связывают это расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа. Новость передает экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram, он ссылается на бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера

По словам Лещенко, визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как Помпео поступило предложение. Пайфер также сообщил Лещенко, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео.

Госсекретарь США объяснил позицию администрации Трампа в отношении Украины: "Это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера была очень четкая: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это - уменьшить риск коррупции".

Скриншот: Telegram/ЛЕЩЕНКО ТУТ

Ранее мы писали, что Епифаний встретился с Помпео и заявил, что в Крыму и "ЛДНР" нарушают права верующих.

Также "Страна" рассказывала, что старший советник Помпео покидает пост из-за Украиногейта.