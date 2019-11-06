Полиция Харькова установила правонарушителя, который стрелял в человека 5 ноября. Злоумышленником оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской обл.

Сразу после совершения преступления около 22:00 мужчина пересек границу Украины через пункт контроля "Гоптовка" и направился в Российскую Федерацию.

"Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской обл. Андрей Шарнин.

Напомним, что 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с ул. Валентиновской в больницу был доставлен 30-летний гражданин Азербайджана с ранениями живота, предплечья и ноги.

Также "Страна" сообщала, что в студенческом общежитии Днепра парень прострелил голову девушке и хотел покончить с собой.