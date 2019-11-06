Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал на депутата от Слуги народа, главу комитета ВР по энергетики Андрея Геруса в аэропорту Борисполь. Соответствующее видео опубликовал олигарх Павел Фукс в своем Telegram-канале вечером в среду.

"Ты предатель, ты запустил сюда россиян. Ты, поддонок, за деньги людей ездишь по ЗОДу", - заявил Ляшко на видео, после чего между политиками началась потасовка, во время которой Ляшко порвал Герусу рубашку.

Видео: YouTube/ ПН ТV digest

Видео: Facebook/Олег Ляшко

По словам Геруса, причиной конфликта послужила его поправка о возобновлении импорта электроэнергии из РФ.

Ранее сообщалось, что фирмы Коломойского начали прямые закупки электроэнергии в России. Также мы писали, что как пьяная драка и долг могут отправить в тюрьму близкого соратника и спонсора Ляшко.