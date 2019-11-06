Отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что его сын будет готовится к бою против экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера в лагере отца чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко. Об этом он сообщил в Instagram.

"Флойд ...уважаю желание провести бой с Хабибом . У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года. Пять месяцев и бой должен состоятся. В впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода . Почему бы нет", - отметил он.

Фото: Instagram/abdulmanap.nurmagomedov

Как известно, следующим возможным соперником Хабиба в UFC после победы над американцем Дастином Порье может стать Тони Фергюсон.

Задумываться о поединке против Мейвезера Нурмагомедов начал после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018-го, но тогда стороны не пришли к соглашению.

Напомним, бывший чемпион мира UFC, ирландский боец Конор Макгрегор после своего визита в Киев отправился в Москву и уже успел устроить там грандиозный скандал.

Ранее "Страна" сообщала, что отец Хабиба резко отреагировал на визит Конора Макгрегора в Киев.