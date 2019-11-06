Государственная таможенная служба (ГТС) впервые зарегистрировала региональную таможню в качестве юрлица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины. "Первопроходцем"стала таможня Буковины. Об этом рассказал глава ГТС Максим Нефедов в Facebook.

Как сообщил Нефедов, в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины таможня зарегистрирована под номером 43332555.

"Буковинская таможня Государственной таможенной службы. Первая пошла", - написал Нефедов на своей странице в Facebook и оставил улыбающийся смайлик после текста.

Скриншот: Facebook/ Max Nefyodov

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