В центре Ровно двое парней поднялись по пожарной лестнице на крышу кинотеатра "Украина". Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Как видно на записи, один из молодых людей был с разрисованным лицом в стиле персонажа комиксов Джокера, а второй - снимал. Впоследствии один из участников события обнажил торс и стоял на краю крыши. О том, что происходящее было спланировано говорит то, что съемка велась одновременно с разных ракурсов. В итоге сами участники видео снял, как за ними приехал наряд полиции.

Видео: Facebook/UA: Рівне

По информации "Суспильного", пресс-секретарь управления Оксана Юрченко подтвердила, что вчера вечером экипаж полиции был вызван к дворцу кино, из-за того, что на крушу пробрались неизвестные.

В итоге ребята с крыши слезли, патрульные доставили их в горотдел и, как пояснила Оксана Юрченко, "за съемку компрометирующего видео в полуобнаженном виде, что нарушало общественный порядок и спокойствие граждан", на них склады протоколы по статье "мелкое хулиганство". Одному из участников события 21 год, другому-19.

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