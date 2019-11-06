Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по поводу предприятий государтсвенного концерна по производству оружия "Укроборонпром" несколько раз подряд назвал государственный концерн "концертом". Конфуз заметили Буквы и опубликовали видео с оговорками.

Видео:YouTube/Буквы

На нем видно, что Зеленский три раза запутался в словах во время брифинга, который проходил на территории Харьковского авиационного завода по поводу "Укроборонпрома".

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский заявил, что что украинцы, которые работают на предприятиях "Укроборонпрома" и получают зарплату 3500 гривен не могут называться людьми.

Также мы рассказывали о том, что юрист Андрей Портнов продолжил серию расследований деятельности ряда чиновников периода президентства Петра Порошенко и сообщил новые факты о деятельности бывшего руководства концерна "Укроборонпром".