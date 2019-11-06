Зеленский три раза назвал "Укроборонпром" концертом. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по поводу предприятий государтсвенного концерна по производству оружия "Укроборонпром" несколько раз подряд назвал государственный концерн "концертом". Конфуз заметили Буквы и опубликовали видео с оговорками.
Видео:YouTube/Буквы
На нем видно, что Зеленский три раза запутался в словах во время брифинга, который проходил на территории Харьковского авиационного завода по поводу "Укроборонпрома".
Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский заявил, что что украинцы, которые работают на предприятиях "Укроборонпрома" и получают зарплату 3500 гривен не могут называться людьми.
Также мы рассказывали о том, что юрист Андрей Портнов продолжил серию расследований деятельности ряда чиновников периода президентства Петра Порошенко и сообщил новые факты о деятельности бывшего руководства концерна "Укроборонпром".