Сегодня, 6 ноября, в Святошинском районе Киева местный житель выстрелил в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии и маловероятно, что он выживет.

Об этом "Стране" сообщила известный киевский журналист Светлана Панюшкина, которая живет в доме на улице Чаадаева, где произошел инцидент.

"Этот сосед, его зовут Алексей, несколько лет не платит за коммуналку, у него долг под миллион, и он не хотел его реструктуризировать. А недавно он подключился к общему стояку, и весь дом фактически платил за него", - рассказала нам Светлана. Также по ее словам, из-за долгов Алексея в дом не хотели давать теплоснабжение.

На днях из-за перенапряжения в доме выбило электричество, на выходных пришел мастер и выяснил, что авария произошла из-за того, что этот Алексей подключился к общему стояку. "Должника отключили, а на щитовую повесили замок. Но вчера неплательщик срезал замок и подключился обратно. Сегодня вечером соседи пошли к нему выяснять отношения, и он выстрелил в одного из них, Николая. Пострадавшего отвезли в больницу в очень тяжелом состоянии, медики говорят, что он не выживет", - говорит Светлана Панюшкина.

По ее словам, после выстрела приехало несколько нарядов полиции: Алексей забаррикадировался в квартире и отказывался выходить. Дом оцепили, правоохранители прочесали здание в поиске оружия, которое еще могло быть у Алексея. Кстати, последний не является военным, но козырял перед соседями своими справками об инвалидности (не исключено, по причине психического расстройства). При этом не понятно, откуда у инвалида могло быть оружие.

В конце-концов вооруженного должника, которого соседи характеризуют как не очень нормального и агрессивного человека, задержали.

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