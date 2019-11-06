Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году с озвученных ранее 2,5% до 3,3%, а в следующем году с 3% до 3,5%. Об этом свидетельствует прогноз банка, передает Интерфакс-Украина.

"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м", - говорится в сообщении.

Специалисты утверждают, что экономика Украины остается стойкой к политическим реформам, однако темпы остаются скромными. В ЕБРР также подчеркнули, что решающее значение для макрофинансовой стабильности является соглашение о новой программе МВФ. Как известно, в 2020-2021 Украину ожидают крупные выплаты по государственному долгу.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о сокращении почти двух тысяч работников Госстата, "чтобы перезапустить экономику Украины". Также мы сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка.