В США определили список государств, которые собираются вмешаться в выборы президента США в 2020 году. Об этом заявили ряд американских ведомств на сайте Пентагона.

"Россия, Китай, Иран и другие иностранные недружественные субъекты будут пытаться вмешиваться в избирательный процесс или влиять на решения избирателей", - говорится в заявлении.

По информации правительства и американских спецслужб, вмешательство в выборы будет осуществляться "с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, мероприятия с целью дезинформации общества, или осуществляя разрушительные кибератаки на федеральную и местную избирательную инфраструктуру".

Кроме того, с целью защиты избирательного процесса руководители министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и министерства национальной безопасности. Американцам советуют обращаться к надежным источникам в поисках информации относительно выборов.

Отмечается, что пока нет признаков хакерского взлома, однако отслеживание возможных угроз продолжаться.

Ранее бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе, где сказал, что не верит во вмешательство Украины в американские выборы.

Также мы писали, что глава Facebook Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы.