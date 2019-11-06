6 ноября в Киеве была арестована Инна Грищенко – ветеран АТО с позывным Пума. О задержании "Пумы" сообщил в Фейсбуке бывший боец АТО Станислав Краснов.

"Арестована "Пума" — Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Владислав Грищенко, ее муж. Завтра Печерский суд будет избирать меру пресечения. Время судебного заседания сообщу позже", — написал ветеран.

Скриншот: Facebook/Станислав Краснов

Инна Грищенко с позывным "Пума" воевала в Правом Секторе на Донбассе, была тяжело ранена. На войне вышла замуж за сослуживца – Влада Грищенко.

Затем устроилась на работу в "Пицца-Ветерано" официанткой. По информации "Страны" в "Правом Секторе", муж "Пумы" - Влад Грищенко с позывным "Буча" проходил службу в батальоне ПС, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, был командиром отделения разведки. Затем перевелся в ВСУ, где служил командиром саперного отделения в 95 бригаде.

Демобилизовался в 2017 году

К слову, полицией были проведены обыски и в квартире у помощника владельца "Пиццы – Ветерано" - Дмитрия Терещенко, а также в самом заведении на Софиевской 8, – об этом в соцсетях сообщил хозяин заведения Леонид Остальцов.

Как сообщили "Стране" источники в полиции, мужа "Пумы" - Инны Грищенко, Влада Грищенко, задержали еще в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области.

Бизнесмен в июле 2019 года обнаружил под своей машиной взрывное устройство.

А сейчас по этому же делу арестована и Инна Грищенко. В рамках него же прошли обыски у помощника владельца "Пицца-Ветерано" и в самом кафе.

Причем, по информации источников "Страны" в Генпрокуратуре, у следствия есть версия, что супруги Грищенко причастны и к убийству Шеремета. И ее могут начать отрабатывать.

Хотя пока не совсем понятно, насколько эта версия обоснована. Наши источники в полиции сомневаются в ее достоверности.

"Это, скорее всего, просто совпадение - по убийству Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые также устанавливали взрывное устройство. "Буча" и "Пума" - супруги Грищенко в то время, по имеющейся информации, находились в других местах. Но, конечно же, эта версия требует дополнительной проверки. В первую очередь - не фиктивное ли у супругов алиби относительно места пребывания во время убийства Шеремета. Но пока версия об их причастности выглядит очень притянутой. Кому-то, возможно, уже сильно хочется отчитаться о раскрытии преступления. Хотя проверить версию нужно. Ничего исключать нельзя", - говорит источник "Страны" в полиции.

В тоже время другой источник в силовых структурах говорит, что есть "определенные моменты", которые указывают на причастность "Пумы" и ее мужа к убийству Шеремета. "Но нужно провести очень скурпулезную работу, чтоб установить все детали", - говорит источник.