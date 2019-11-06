Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не может оставить без внимания тему судьбы ПАО "Мотор Сич", так как это предприятие имеет стратегическую важность для страны. Так, президент прокомментировал информацию издания Wall Streer Journal в Харькове, передает Радио Свободы.

"Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот "личный вопрос" должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что советник Трампа договаривается о покупке Мотор Сич. США пытаются предотвратить продажу завода Китаю. Соответствующая инициатива, по данным СМИ, исходит из Белого дома.

Ранее мы разбирались, как в США добиваются срочной отмены сделки по "Мотор Сичи" и что теперь будет с предприятием.

Как сообщала "Страна", СБУ начала осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и измене на "Мотор Сичи". Сообщается, что расследование касается вероятных поставок продукции завода представителям России.

Напомним, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода "Мотор Сич" и подали заявку на согласование сделки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).