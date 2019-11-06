Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования к Внешнему независимому оцениванию 2020 года. Об этом сказано на сайте центра.

В правилах для каждого предмета ВНО указаны структура теста, количество и типы задач,

приведена схема начисления тестовых баллов и максимальное количество баллов, а также указано

время, отведенное на выполнение теста.

Так, в тесте по украинскому языку и литературе будет всего 58 заданий разной формы: 33 задания по языку, 24 – по литературе и одно открытое задание с развернутым ответом. На выполнение отведено 180 минут.

В тесте по математике будет 35 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия (4 задания), открытой формы с коротким (8 задач) и развернутым (3 задачи) ответом. На выполнение отведено 180 минут.

Тест по истории Украины насчитывает 60 заданий разных форм и состоит из двух частей: "История Украины ХХ-начала ХХІ в. "(30 заданий) и "История Украины от древнейших времен до конца XIX в. "(30 заданий). На выполнение отведено 150 минут.

В тесте по английскому языку - 59 заданий разных форм и четыре части: "Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий), Чтение (22 задачи), "Использование языка" (20 заданий) и Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом). На выполнение отведено 150 минут.

В работе по немецкому языку будет 59 заданий разных форм и четыре части: "Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий), Чтение (22 задачи), "Использование языка" (20 заданий) и Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом). На выполнение отведено 150 минут.

По французскому языку насчитывает 59 заданий разных форм и три части: "Понимание речи на слух (аудирование)" (16 заданий), Чтение (22 задачи), "Использование языка" (20 заданий) и Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом). На выполнение отведено 150 минут.

В тесте по испанскому языку 59 заданий разных форм и четыре части: "понимание языка на слух" (16 заданий) "чтение" (22 задания), "использование языка" (20 заданий) и "Письмо" (одна задача открытой формы с развернутым ответом). На выполнение отведено 150 минут.

Тест по биологии насчитывает 50 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (38 заданий), на установление соответствия (8 заданий) и с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задачи). На выполнение отведено 150 минут.

В тесте по географии 54 задания различной формы: с выбором одного правильного ответа (36 заданий), на установление соответствия (6 заданий), открытой формы с коротким ответом (6 заданий) и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (6 заданий). На выполнение отведено 150 минут.

В тесте по физике будет 38 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (4 задачи), открытой формы с кратким ответом (14 заданий). На выполнение отведено 180 минут.

Тест по химии насчитывает 52 задания разных форм: с выбором одного правильного ответа (34 задания), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), открытой формы с коротким ответом (14 заданий). На выполнение отведено 180 минут.

Отмечается, что если поступающие детально ознакомятся с этой информацией, это поможет рационально распределить время и выработать собственную стратегию эффективной работы на протяжении тестирования, уверяют в центре.

Подробнее с требованиями можно ознакомиться в разделе "ВНО-2020".

Напомним, что объявлены даты проведения и сроки регистрации пробного ВНО на следующий год.

Также мы писали о том, что в Минобразования анонсировали сокращение количества возможных заявлений на бюджет.