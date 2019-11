На одной из иллюстраций в статье известного издания The New York Times изображена карта региона, где есть континентальная Украина, но на карте нет Крыма.



Американское издание The New York Times опубликовало статью об украинском олигархе Игоре Коломойском, на которой изображена карта Украины без Крыма. Статья называется "Украинский олигарх планирует новый горный курорт".

В ней идет речь об известном курорте в украинских Карпатах - Буковель и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец. На одной из иллюстраций в статье изображена карта региона (размещение горных курортов), где континентальная Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включительно с Крымом - серым.

Скриншот: The New York Times

Ранее "Страна" сообщала, что Мисс Украина неожиданно ответила на вопрос о том, чей Крым.

Также мы рассказывали, что израильский писатель объяснил, почему в своей книге "присоединил" Крым к России.