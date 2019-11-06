Долговые сборы Минфина ударили по доллару. 6 ноября его межбанковский курс провалился сразу на 12 копеек, и остановился в рамках 24,57-24,60 грн/$. Наличный ценник опустился на 9 копеек, и средний курсовой коридор на продаже американской валюты расширился до 24,75-24,85 грн/$, на покупке — до 24,55-24,60 грн/$.

"Валютное предложение на безналичном рынке серьезно выросло благодаря вчерашнему размещению 4-летних гособлигаций. Инвесторы конвертировали валюту, чтобы оплатить купленные бумаги (объем долгосрочного размещения — 2,5 млрд грн). Они активно продавали доллар, также, кстати, как и экспортеры", — рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

По разным оценкам, общий объем валютных торгов на межбанке подрос на треть по сравнению со вчерашним днем, и достиг $300 млн. При таких продажах цена доллара могла провалиться и ниже — к прогнозируемым ранее 24,50 грн/$. Однако этому помешал Нацбанк. Он несколько раз выходил на торги и активно скупал доллар в золотовалютные резервы: по 24,57-24,60 грн/$. По разным казначеев, центробанк приобрел от $80 млн до $110 млн, то есть почти вчетверо больше традиционного объема.

"Безналичный курс гривны укреплялся быстрее наличного. Выкуп же регулятором излишка доллара позволил сгладить ревальвационные тренд", — подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

НБУ стал главным покупателем валюты. Импортеры ему серьезно уступали, а инвесторы не успели развернуть свои покупки на межбанке. Казначеи рассказали, что они лишь к вечеру получили выплаты в рамках погашения старых гособлигаций. Выплаты достаточно крупные — общим объемом до 4,6 млрд грн. Так что теперь финансисты гадают, сколько из этой суммы иностранцы выведут из Украины (зафиксируют прибыль), а сколько оставят у нас под новые покупки. То ли ОВГЗ (старых или новых выпусков), то ли депозитных сертификатов Нацбанка.

От этого во многом будет зависеть изменение курса доллара. Ведь при выводе капиталов происходят крупные покупки валюты на межбанковском рынке.

"Как раз сегодня общался с американскими коллегами, и они подтвердили заинтересованность в покупке наших облигаций. Они положительно оценивают экономические процессы в Украины, базируются на четырех ключевых моментах: нейтральном госбюджете, крупных остатках на едином казначейском счете, крупных заработках наших банков и продолжающемся сотрудничестве правительства с МВФ. Они видят готовность Международного валютного фонда кредитовать нашу страну — это ключевое. А вот согласимся ли мы выполнять его условия при этом — это для них пока не очень важно. При этом в Штатах видят активность украинских корпораций по части заимствований на внешних рынках. Последний пример — ДТЭК. То есть понятно, что в Украину продолжит поступать валюта и поддерживает экономическая стабильность. Потому наши ОВГЗ готовы покупать", — объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Это, конечно, не значит, что иностранцы будут оставлять все заработки в нашей стране, и ничего не будут выводить. Нет. Ведь им нужно фиксировать прибыль и отчитываться перед своими акционерами. Однако финансисты рассчитывают на то, что оттоки капиталов после текущих погашений Минфином старых выпусков гособлигаций, будут не очень большими. И он не будут провоцировать серьезное подорожание доллара.

"Завтра межбанк, скорее всего, будет открываться широко — в рамках 24,55-24,65 грн/$. Не исключается движение вверх. Ведь в четверг уже не будет крупных валютных продаж под выкуп новых ОВГЗ, и главными поставщиками межбанка станут отечественные экспортеры. А они, как известно, активизируют продажи доллара на росте курса", — отметил Юрий Гриненко.