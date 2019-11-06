В среду, 6 ноября, во время заседания правительства Украины было принято решение запретить приватизацию Николаевского бронетанкового завода. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что данное предприятие было включено в Перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, как таковой, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Николаевский бронетанковый завод стал первым госпредприятием, которое внесли в новый перечень запрещенных к приватизации, о котором стало публично известно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. Первые пять предприятий переданы в Фонд госимущества.

Также сообщалось, что до конца года на приватизацию передадут 500 предприятий.