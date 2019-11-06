За сутки 6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Также в течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Военные проводят техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистку местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ДСНС Украины. За сегодня было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября.

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланирован на 8 ноября 2019 при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

Скриншот: Factbook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что количество обстрелов на Донбассе за сутки уменьшилось в 5 раз.

Также мы рассказывали, что в "Оппоплатформе" заявили, что разведение войск должно продолжиться по всей линии разграничения на Донбассе.