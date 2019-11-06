Кабинет Министров Украины на своем заседании 6 ноября выделил 1,2 млрд грн для термомодернизации многоквартирных домов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Выделенные средства позволят ввести более 2041 проекта по термомодернизации многоквартирных жилых домов и уменьшить их потери на тепловую энергию от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации.

Термомодернизация дома - это проведение целого комплекса энергоэффективных мероприятий. Наиболее результативные и распространенные из них включают утепление, замену или теплоизоляцию окон и дверей, а также модернизацию или замену:

теплового пункта на входе центральной теплосети в дом с установкой устройств автоматического регулирования;

индивидуального источника теплоснабжения, в частности на использующий возобновляемые источники энергии (солнечный коллектор, тепловой насос и т.д.);

системы отопления;

системы горячего водоснабжения с использованием водоразборного оборудования для снижения потребления воды;

Кстати, в начале сентября Фонд энергоэффективности начал реализовывать программу комплексной модернизации многоэтажек "Энергодом". Эта программа предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный".

Напомним, что для утепления домов в Украине больше не требуется специальное разрешение.

Также мы писали о том, что в Украине насчитали 60 тысяч аварийных, ветхих и опасных домов.