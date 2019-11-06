В Арцизском районном суде Одесской области привлекли к административной ответственности Тараса Григорьевича Шевченко, которого поймали за управлением мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается, во время судебного заседания полный тезка легендарного украинского поэта признал вину в совершении административного правонарушения и пояснил, что прежде чем сесть за руль мопеда, употреблял алкоголь. При этом от продувания алкотестора и прохождения осмотра в медицинском учреждении в установленном законом порядке он отказался, передает издание 048.ua.

За совершенное им административное правонарушение Тарас Шевченко заплатит штраф в размере 10 200 (десять тысяч двести) гривен без лишения права управления транспортными средствами, поскольку водительского удостоверения он не получал в принципе.

Ранее сообщалось, что Столтенберг в Раде заявил, что двери НАТО открыты для Украины и процитировал Шевченко. Также мы писали, что националист Хорт уничтожил выставку портретов Шевченко в метро, и автор не будет ее восстанавливать .