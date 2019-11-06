В среду, 6 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,585 грн/$1 с 24,715 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,57-24,60 грн/$1, тогда как Нацбанк на 7 ноября установил официальный курс 24,657612 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 6 ноября укрепился до 24,6925 грн/$1 с 24,7192 грн/$1

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 7 ноября до 24,657612 грн/$1 по сравнению с 24,719467 грн/$1 на 6 ноября 2019г.

Как писала "Страна", доллар опустили на нервах и новостях по МВФ. Но финансисты заговорили о новых курсовых рисках.

Также мы писали, что в проекте Госбюджета-2020 курс доллара подешевел на гривну.