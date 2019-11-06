Участники парламентских слушаний, которые посвящены по вопросам безопасности журналистов, рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить ответственность за умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также за убийства или покушения на убийство журналистов.

Соответствующий проект рекомендаций был представлен на слушаниях в среду и одобрен их участниками. Позже, как ожидается, он ляжет в основу парламентской законодательной инициативы, пишет Интерфакс-Украина.

В документе также содержится рекомендация активизировать усилия уполномоченных органов по расследованию убийств журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины и освобождения находящихся в плену журналистов, в частности, Станислава Асеева и Олега Галазюка, прекращения преследования оккупационной властью Крыма Николая Семены и крымскотатарских общественных активистов.

Согласно документу, украинскому парламенту рекомендуется предусмотреть в законодательстве, что совершение уголовных правонарушений в связи с препятствованием реализации права на свободу высказывания должно быть отягчающим обстоятельством. Раде также рекомендуют увеличить срок давности привлечения к ответственности за правонарушения против свободы слова, исключить из уголовных и перенести в категорию административных правонарушений отказ в предоставлении публичной информации на запрос журналистов.

Кроме того, депутаты намерены рекомендовать определить правовой статус интернет-СМИ и журналистов интеренет-СМИ.

Генеральной прокуратуре и МВД, Государственному бюро расследований порекомендуют определить в своем руководстве лиц, ответственных за надзор в расследовании преступлений, совершенных против журналистов. Национальной полиции Украины, как ожидается, будет рекомендовано эффективно расследовать резонансные убийства журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины.

Кабинету министров будет рекомендовано упростить процедуру доступа иностранных журналистов, правозащитников и адвокатов в Крым путем внесения изменений в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Министерству обороны Украины планируют рекомендовать способствовать освещению журналистами событий в зоне Операции объединенных сил и обеспечить сохранение персональных данных журналистов, аккредитованных для освещения событий в зоне боевых действий.

Участники слушаний также рекомендуют Верховной Раде проводить подобные парламентские слушания ежегодно.

В слушаниях приняли участие народные депутаты и представители правоохранительных органов Украины, представители ООН и неправительственной организации Freedom House.

По итогам слушаний заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что глава Национальной полиции Игорь Клименко запланировал в четверг провести совещание, на котором будут изучены поднятые на совещании вопросы неэффективности расследования преступлений.

Напомним, что сегодня впервые за последние 10 лет в Верховной Раде прошли парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов. "Страна" вела онлайн-трансляцию мероприятия. На слушаниях выступила корреспондент "Страны" Олеся Медведева. С трибуны Рады она заявила, что власти вместо защиты прав журналистов устроили трибунал против прессы. Полный текст ее выступления читайте здесь.