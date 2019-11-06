По состоянию на 1 ноября 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 402 900 000 долларов США (в эквиваленте). В октябре они почти не изменились, уменьшившись всего на 0,2%. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями Национального банка и операциям с управлениями международными резервами" - сообщили в пресс-службе регулятора.

В НБУ сказал, что в общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Операции правительства по управлению государственным долгом. Всего за прошлый месяц было оплачено обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 632 300 000 долларов США (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу Правительства 21,4 млн евро от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии.

Операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Избыточное предложение валюты, позволило Национальному банку пополнить резервы на 193,9 млн долл США. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк в течение месяца продал 231,0 млн долл США по единому курсу.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 115,0 млн долл. США (в эквиваленте).

Напомним, что в сентябре 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, уменьшились на 2,6% до $21,438 млрд из-за значительных погашений по государственному долгу. Последний рост резервов страны был в августе.

Также мы рассказывали, что НБУ разрешил украинцам покупать валюту больше чем на 150 тысяч гривен в день.