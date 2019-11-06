В среду, 6 ноября, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО Инну Грищенко. На войне у нее был позывной "Пума". Женщину посадили на 60 суток. Грищенко проходит как подозреваемая по делу об убийстве, по которому задержали ее мужа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Назар Приходько.

О задержании Инны Грищенко сообщил другой ветеран войны на Донбассе, крымчанин Станислав Краснов вечером во вторник, 5 ноября.

Скриншот: Facebook/Станислав Краснов

Её арестовали после того, как правоохранители провели обыск в киевской пиццерии Pizza Veterano, где работала Инна Грищенко.

Инна Грищенко с позывным "Пума". Фото: Facebook/Назар Приходько

Кроме обысков в пиццерии обыск прошел у помощника основателя заведения Леонида Остальцова - Дмитрия Терещенко. Терещенко якобы обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область) в 2018 году.

За убийство в сентябре 2019 года задержали киборга Владислава Грищенко, с позывным "Буча", мужа арестованной сегодня Инны. Тогда его жена проходила по делу в качестве свидетеля, а теперь - как подозреваемая.

Ранее сообщалось, что в горсовете Ужгорода сотрудники СБУ и ГБР начали обыск из-за земли. Также мы писали, что в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" ветеран АТО взорвал гранату. Погибли двое. Ранена девушка.