Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания Кабмина сообщил детали, касающиеся планируемой переписи населения. Их передает РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, сейчас в Кабмине ищут инструменты, которые могут оптимизировать процесс переписи.

"Например, можно привлечь к проведению переписи работников Укрпочты, других государственных компаний. Мы просто пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке, и нельзя ли получить тот же самый результат, с тем же уровнем качества, но дешевле", - отметил Гончарук.

Кроме того, он добавил, что ранее закладываемая сумма в размере 3,4 млрд гривен является чрезмерной.

"Мы думаем, что перепись можно провести значительно дешевле. О методологии и логике будем говорить где-то в январе. Планируется, что перепись пройдет в декабре следующего года", - добавил премьер.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук рассказал об онлайн-системе переписи населения. Кабмин намерен организовать перепись населения в 2020 году через систему онлайн-инструментов.

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