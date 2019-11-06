Старшие должностные лица России, Евросоюза и Украины проведут новую встречу в рамках трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе. Она назначена на пятницу, 8 ноября.

Об этом передает RT со ссылкой на ТАСС и источник в российской делегации. "8 ноября в Брюсселе", - заявил источник.

Также отмечается, что следующий раунд консультаций запланирован на конец ноября.

Как сообщала "Страна", председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал предусловиями заключения нового транзитного контракта с Украиной после 2019 года отказ Киева от судебных исков и штрафов и определение объемов прямых закупок российского газа.

Напомним, что по состоянию на 4 ноября в Украине отапливается около 85% жилых домов.

Олеся Медведева еще летом разбиралась, как газовый вопрос может взорвать отношения РФ, ЕС и Украины.

Видео: youtube.com/Страна.ua