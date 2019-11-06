Источник сообщил дату газовых переговоров Украина — Россия — ЕС
Старшие должностные лица России, Евросоюза и Украины проведут новую встречу в рамках трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе. Она назначена на пятницу, 8 ноября.
Об этом передает RT со ссылкой на ТАСС и источник в российской делегации. "8 ноября в Брюсселе", - заявил источник.
Также отмечается, что следующий раунд консультаций запланирован на конец ноября.
Как сообщала "Страна", председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал предусловиями заключения нового транзитного контракта с Украиной после 2019 года отказ Киева от судебных исков и штрафов и определение объемов прямых закупок российского газа.
Напомним, что по состоянию на 4 ноября в Украине отапливается около 85% жилых домов.
Олеся Медведева еще летом разбиралась, как газовый вопрос может взорвать отношения РФ, ЕС и Украины.
Видео: youtube.com/Страна.ua