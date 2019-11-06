В то время, как возле Харьковской ОГА президента Украины ждали активисты с плакатами против формулы Штайнмайера, президент вышел к людям, которые ожидали его у ворот после отъезда с территории Харьковского авиационного производственного предприятия.

Об этом в Facebook рассказал глава общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов, который вместе с другими активистами протестовали против мэра Геннадия Кернеса возле авиазавода.

Ильгов также выложил видеозапись своего общения с президентом и новым главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером. На видео Зеленский обещает создать временную следственную комиссию по расследованию работы Кернеса.

Ильгов: о создании ВСК по господину Кернесу...

Зеленский: Да, что?

Кучер: Занимаемся этим вопросом!

Зеленский: Он (Кучер - Ред.) первый день на работе.

Ильгов: Нам надо детализировать...

Активист: Весь город данью обложил...

Ильгов: Этот холод, который он создал по всему Харькову...

Зеленский: Ребята, все знаем про холод. О "Барабашово" (крупнейший рынок - Ред.) слышали. О предприятиях слышали. Сейчас на совещании все это обсуждали.

Ильгов: И по ВСК (временной следственной комиссии - Ред.), так?

Зеленский: Да.

Видео: facebook.com

Как сообщалось в Телегам-канале "Политика Страны", представленный сегодня губернатор Кучер - это человек Арсена Авакова.

"Одна из главных задач, которая перед ним ставится - ослабить позиции мэра Харькова Кернеса перед местными выборами. И в этом интересы Авакова и Зеленского совпадают. Министр давно враждует с мэром, а Зе-команда хочет продвинуть на этот пост своего человека.

Как один из вариантов рассматривается выдвижение на мэра от "Слуги народа" самого Кучера. Но это ещё пока "сырой" вариант. Ведь непонятно, как новый губернатор себя покажет.

Но у Кернеса, очевидно, эту угрозу понимают, а потому Кучеру предстоит на новом посту весьма веселая жизнь в формате политического ол инклюзив - сливы компромата, акции протеста, скандалы и подставы", - пишет канал "Политика Страны".

Напомним, что Зеленский сегодня прибыл в Харьков, где представит нового губернатора.

"Страна" разбиралась, чем займется новый харьковский губернатор Алексей Кучер.