В Печерском районном суде Киева дали доступ ГБР к данным о суммах зарплаты, доходах и уплаченных страховых взносов за пять лет бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об сообщает УП со ссылкой на постановление суда.

"Предоставить группе следователей... разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда... и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019", - говорится в постановлении.

Кроме того, срок определил действия постановления в течение одного месяца, который исчисляется со дня вынесения постановления следственным судьей (30 октября). Решение обжалованию не подлежит.

Сообщается, это решение было принято в рамках расследования по отдыху Порошенко на Мальдивах.

Напомним, бывший президент является фигурантом 13 дел ГБР. Ранее он не пришел на очередной допрос. Всего он проигнорировал 16 повесток в ГБР.

Ранее сообщалось, что Портнов разоблачил вывод людьми Порошенко в офшор 34,3 миллионов госкомпании "Прогресс".