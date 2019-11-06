Российские следователи уже восемь лет ищут самого опасного серийного убийцу в стране. Он жестоко убил 32 пенсионерки. Для сравнения, Чикатило, по версии следствия, за жизнь убил 65 человек. Об этом сообщает "Лента. Ру".

По версии следствия, жертвами маньяка стали 32 пожилые женщины из разных регионов России. Преступления мужчина совершал, представляюсь коммунальщиком или социальным работником.

Во всех случаях были убиты одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, которые жили в хрущевках. Большинство убийств маньяк совершил в 2011-2012 годы в Поволжье и на Урале. На то, что убивал один и тот же человек, указывает генетическая экспертиза. В частности, генетическим анализом подтверждено 23 убийства из перечня всех преступлений маньяка.

География убийств "поволжского маньяка" очень широка: меньше чем за два года он орудовал в восьми регионах России - Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской и Ивановской областях. С первыми восемью жертвами убийца расправился в Татарстане в августе 2011 года.

Оперативникам стало понятно, что они имеют дело с настоящим маньяком, когда выяснилось, что грабеж - не конечная цель преступника. Иногда он похищал из жилья своих жертв их сбережения, но чаще уходил без них, оставляя деньги на видных местах. Так, в Ижевске, убив одинокую пенсионерку в её квартире, "поволжский маньяк" не тронул лежащие на видном месте восемь тысяч рублей, взяв только ювелирные украшения и ключ, чтобы закрыть за собой дверь. По мнению Следственного комитета России, деньги и другие ценные вещи были для него как трофей.

Преступник тщательно продумывал и планировал убийства. В квартире он всегда орудовал в перчатках, а после - рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.

За все восемь лет, что маньяк находится в розыске, он дал только два промаха: первый - когда едва не попался полицейским, но сумел уйти, выпрыгнув из квартиры жертвы на третьем этаже. Второй - когда попал в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде. Так у следствия появилось изображение предполагаемого преступника.

Кадр из видео. Лента.Ру

На видеозаписи видно, что маньяк шел с какими-то бумагами в руках и изучал их перед тем, как войти в квартиру к очередной жертве. Однако его лицо попало в кадр в профиль и черты лица отображены не слишком четко, чтобы запись могла сильно помочь в следствии. Это мужчина 20-35 лет и предположительно татарин.

Фоторобот маньяка. Лента.Ру

"У нас есть веские основания полагать, что он житель республики (Удмуртия - Ред.), и мы не исключаем, что он может продолжить серию убийств, потому что такие преступники сами не останавливаются", - заметил заместитель руководителя Главного управления криминалистики СКР Иван Стрельцов.

25 мая 2017 года следователи предположили, что преступник является уроженцем Татарстана и учился в одной из школ Казани. Сейчас расследование продолжается.

Считается, что с 2012 года маньяк залег на дно, но следствие не исключает, что тот просто сменил тактику и теперь совершает свои преступления по иной схеме и в других регионах страны.

За помощь в поимке преступника Следственный комитет РФ обещает 3 млн рублей (около 47 тысяч долларов). Изначально было объявлено вознаграждение в миллион рублей. При этом в десятку самых разыскиваемых преступников России "поволжский маньяк" не входит.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Радужном и Воскресенке маньяк нападает с ножом на мужчин.

Также мы рассказывали, что один из членов банды днепропетровских маньяков, которые в 2007 году убили 22 человека, вышел на свободу.