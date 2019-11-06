По состоянию на 4 ноября в Украине подтвержден 21 случай заболевания дифтерией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В то же время за предыдущие 9 лет, с 2010 по 2018 год, всего зарегистрировано 56 случаев заболевания дифтерией.

В Украине имеются 6 млн 800 тысяч доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям. "Бесплатную прививку можно получить, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым у вас заключена декларация", - говорится в сообщении Минздрава.

В то же время министерство не указывает, сколько в стране находится доз сыворотки - основного лекарства от этого заболевания. Важно это потому, что Украина испытывает дефицит сыворотки.

Ранее "Страна" разбиралась, кто оставил страну без сыворотки.

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