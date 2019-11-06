В Госдуму из правительства России намерены внести законопроект об упрощенном получении гражданства РФ в ноябре 2019 года.

Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников. Его цитирует РИА Новости.

Новый законопроект предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны.

"Вот этот законопроект, который отменяет эту норму, теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться", - добавил депутат Госдумы.

Конституция России разрешает своим гражданам иметь второе гражданство. Но это касается только тех, кто является россиянином по рождению. Такие люди, получив вид на жительство или паспорт другой страны, обязаны уведомить об этом МВД в письменном виде.

А вот иностранные граждане при получении паспорта РФ обязаны принести справку, что вышли из подданства своей страны. Исключение сейчас действует только для украинцев.

Те украинцы, которые получают российский паспорт по упрощенной или обычной процедуре, обязаны написать отказ от гражданства Украины и отправить его в украинский МИД.

После приобретения гражданства России они, по законодательству РФ, являются только россиянами и второго подданства - украинского - не имеют. В их свидетельство о рождении ставится печать о получении паспорта РФ.

Принятие такого закона избавит их от необходимости отказываться от гражданства Украины даже в уведомительном порядке. Таким образом, украинские власти не смогут понимать, сколько их граждан и кто именно получил российский паспорт.

Что касается жителей "ЛДНР", которые получают паспорта по указу Путина, для них не изменится ничего. Они и сейчас не отказываются от гражданства Украины даже в уведомительном порядке. А в их свидетельства о рождении не ставится печать о выдаче паспорта РФ. Поэтому их статус в том числе в рамках российского законодательства является достаточно размытым.

Ранее мы разбирались, как в России хотят кардинально упростить получение гражданства. В то время, пока Зе-команда готовит наработки, призванные вернуть из-за рубежа соотечественников, в России разработали для этого большую программу. Для этого сделано несколько точечных нововведений и два больших.

Напомним, что в России уже автоматически признали носителями русского языка всех граждан Украины и Беларуси. Это дает им возможность быстрее получить российский паспорт.