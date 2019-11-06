Директор заслуженного артиста России Александра Михайлова опровергла информацию о его смерти. По словам представительницы знаменитого актёра Оксаны Михайловой, эту новость написали "идиоты". Об этом сообщает портал "360".

"Все кругом идиоты. Нет, конечно, неправда!", - заявила она.

Сообщается, что актёр жив, здоров и сейчас едет в поезде в Санкт-Петербург.

Путаница, которая заставила некоторые российские СМИ опубликовать информацию о смерти актера, возникла из-за гибели его тёзки - профессора Санкт-Петербургской консерватории, который скончался на 64-м году жизни.

Отрывок из фильма "Любовь и голуби" с Александром Михайловым. YouTube/premierauvat

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве актер Лановой не смог доиграть спектакль из-за резкого ухудшения здоровья.

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