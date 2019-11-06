Сегодня в парламенте прошли первые за десять лет слушания по безопасности журналистов. Их организовал Национальный союз журналистов при поддержке Комитета Рады по свободе слова (его возглавляет представитель "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич).

Нападения на сотрудников медиа за последние годы серьезно участились. Причиной с одной стороны стал идеологический раскол в обществе - когда после Майдана появилась группа неприкасаемых "активистов", которые могли безнаказанно нападать на всех, кто им не по душе - и в первую очередь журналистов.

Это не говоря уже о властях, которые с 2014 года начали пачками фабриковать дела против работников медиасферы.

С другой стороны - никуда не делся криминальный беспредел, особенно на региональном уровне, когда сотрудники СМИ становятся заложниками разборок между местными князьками.

Но главной причиной осталась все же первая - политическая обстановка в стране. Причем, она не слишком изменилась и после победы на выборах Владимира Зеленского. А в чем-то даже и усугубилась: его власть, повторяя траекторию Порошенко, повела новую атаку на телеканалы 112, NewsOne и Zik.

Свою порцию побоев и угроз от "активистов" получили за последние несколько месяцев и журналисты "Страны". А сфабрикованные дела против главного редактора нашего издания Игоря Гужвы никто и не думал закрывать - несмотря на то, что их в Европе уже признали политически мотивированными.

И в этой связи слушания показали одну важную вещь. Власть не собирается всерьез защищать журналистов от угроз, которым они подвергаются в среднем раз в пять дней (статистика НСЖУ).

Более того, гайки будут закручивать еще сильнее. Такой вывод можно сделать из выступлений главных предствителей Зе-команды - министра по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского и главы такого же комитета Рады Александра Ткаченко.

Министр, сказав пару дежурных слов о защите журналистов, внезапно заявил, что нужно вводить уголовную ответственность за манипуляции в прессе. Что сей термин означает - видимо, будет решать сам Бородянский.

Его поддержал и Ткаченко, сказав, что журналист должен отвечать за фейки. После чего пообещал принять закон, позволяющий власти закрывать СМИ, если они убыточные. Ну, и под занавес пригрозил разобраться с телеканалами, близкими к Виктору Медведчуку - 112, NewsOne и Zik.

Видимо, именно так представляют себе защиту журналистов функционеры правящей партии. Которых уже начали откровенно троллить в соцсетях, предложив ввести угловную ответственность для политиков за нарушение предвыборных обещаний.

Сам факт этих и других похожих заявлений неприкрыто скандален.

Мероприятие, которое задумывалось как форум по защите журналистов от нападений, превратилось в "трибунал для СМИ", как выразилась спецкор "Страны" Олеся Медведева, выступавшая в Раде сегодня.

Отреагировал на этот диссонанс и глава НСЖУ Сергей Томиленко. "Сначала безопасность - а потом пугайте уголовной ответственностью", - ответил он Бородянскому, напоминая, что нападения на прессу не прекращаются.

Интересную позицию избрал глава Нацполиции Игорь Клименко. Он заявил, что часто журналистов не отличишь от "обычных" блогеров: они не носят знаков отличия. Поэтому, мол, полиция не всегда понимает, кого бьют и как на это реагировать.

Мысль о том, что защищать надо всех, кого избивают, видимо в голову шефу полиции не приходила. Как и о том, что за публичные проявления агрессии "активистов" нужно задерживать сразу, а не дожидаться, пока жертва напишет заявление в полицию и соберет десять справок о том, что она - журналист.

В целом на слушаниях, если упростить, высказывались две идеи. Первая - что нужно защищать всех журналистов, независимо от редакционной политики СМИ, в котором они работают. Эту мысль поддерживали Шуфрич, Томиленко, генпродюсер ЗИКа Наталья Влащенко и Олеся Медведева.

Вторая заключалась в том, что защищать надо только тех журналистов, которые кем-то считаются "правильными". Это было подтекстом выступлений Бородянского и Ткаченко, а прямо на этот счет высказалась глава "Института массовой информации" Оксана Романюк, а также представители сайта "Детектор медиа" (о его деятельности во времена Порошенко мы уже подробно рассказывали).

Подход откровенно странный: возникает вопрос, кто будет определять, соответствует ли журналист, которого, к примеру, избивают националисты, неким стандартам или нет.

Ярким примером "стандартов" стало упоминание на слушаниях имени убитого в Киеве Олеся Бузины. Точнее, не-упоминание. Тему убитого журналиста подняла лишь спецкор "Страны" Олеся Медведева. Другим говорить о его смерти, за которую никто не наказан, видимо мешали "стандарты".

Бузина в свое время критиковал националистов, Майдан и войну на Донбассе. Что в глазах его оппонентов, судя по всему, оправдывает его убийство.

В такой примерно атмосфере абсурда и прошли сегодняшние слушания.

Впрочем, были на них и позитивные моменты. Тот же Александр Ткаченко заявил, что нужно создавать при прокуратуре и МВД специальные группы следователей, которые будут вести дела по нападениям на журналистов.

Спорить бессмысленно - создавать нужно. Вопрос только - создадут ли? Ведь ни генпрокурора, ни министра внутренних дел на слушаниях не было. А только они могут распорядиться насчет создания.

Обрадовал и зам Авакова Антон Геращенко - сказав, что именно он теперь будет аккумулировать всю информацию МВД по делам о наездах на журналистов.

Очень хорошо, что появился такой человек в структуре министерства. Правда, нельзя забывать, что именно Геращенко явлется одним из основателей скандального сайта "Миротворец", на котором размещены персональные данные и журналистов "Страны", и других украинских изданий.

По данным медиаэксперта Татьяны Поповой - речь о тысячах фамилий украинских и зарубежных журналистов. Всех их туда внесли при прошлой власти. Но сайт работает и при нынешних руководителях, которые сегодня с трибуны Рады клялись защищать прессу от нападений и травли.

В целом же, очевидно, что стремление власти, а также некоторых представителей медиасообщества, делить журналистов на правильных и неправильных, на журналистов и не-журналистов, и есть главная причина создания в обществе атмосферы ненависти к работникам СМИ. Что, в свою очередь, и провоцирует акты физического насилия в отношении журналистов.

И пока власти не откажутся от своей конфронтационной риторики серьезное улучшение ситуации невозможно.