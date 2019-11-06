В среду, 6 ноября, перед игрой Лиги Чемпионов в Загребе против местного "Динамо" игроки и тренерский штаб ФК "Шахтера" прогулялись по столице Хорватии.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Там же они встретили и группу болельщиков клуба. Игроки прогулялись в хорошем настроении перед вечерней футбольной встречей.

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Как сообщала "Страна", Иван Ордец и Александр Зинченко лаконично прокомментировали уход Ярослава Ракицкого из сборной Украины.

Игрок "Динамо" пообещал дать бой "Шахтеру" в Лиге Чемпионов.

"Мы будем играть так, будто это последняя игра в нашей жизни. Выход из группы Лиги чемпионов является нашей главной мотивацией и ни в какой другой мы не нуждаемся. Мы осознаем, что на нас давит вес этого матча, но понимаем и то, насколько счет важен для нашего соперника", - заявил Моро.

Напомним, что телетрансляцию игры "Динамо" Загреб - "Шахтер" Донецк организует "Футбол 2" и "Матч Игра". Начало в 21:55 и 21:45 по Киеву соответственно.