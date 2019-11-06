Журналист Владимир Федорин раскритиковал в социальной сети заявление министра культуры, молодёжи и спорта Украины Владимира Бородянского о том, что в Украине планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции. Журналист предложил ему вести уголовную ответственность за дачу заведомо ложных предвыборных обещаний или за нарушение предвыборных обещаний. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к посту статью о том, что Бородянский предлагает ввести ответственность за манипуляции.

Журналист резко выразился о министре и внес свое предложение.

"В общем интеллектуальный уровень министра ... понятен. Носиться как с писаной торбой с дебильной идеей - это правильно, так скорее дадут дарвиновскую премию. Но даже от дураков бывает польза. Хочу выступить со встречной инициативой. Предлагаю ввести уголовную ответственность за дачу заведомо ложных предвыборных обещаний. Или как вариант - за нарушение предвыборных обещаний"- написал журналист.

Скриншот: Facebook/Владимир Федорин

Журналист Владислав Бовсуновский согласился с мнением Федорина.

"Владимир Федорин предлагает ввести ответственность за дачу заведомо ложных предвыборных обещаний как ответ на предложение ввести ответственность для журналистов за манипуляции. Поддерживаю, ведь для дачи ложных предвыборных обещаний нужны СМИ. В этом случае все логично. Политики и журналисты будут подельниками. А иначе это поиск крайнего" - написал Бовсуновский.

Скриншот: Facebook/Владислав Бовсуновский

Ранее "Страна" сообщала, что Бородянский предложил запретить гражданам России владеть украинскими СМИ и вкладывать в них свой капитал.

Также мы рассказывали, что министр пообещал создать за три месяца канал, вещающий на неподконтрольный Донбасс.