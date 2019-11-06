Сегодня в Загребе на стадионе Максимир состоится матч Шахтера с местным Динамо за выход в 1/8 группового этапа Лиги чемпионов. Результаты двух команд перед встречей уравнены - в группе "С" у них по четыре очка. Это означает, что победитель сегодняшнего поединка на 99% получит путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Примечательно, что Шахтер никогда не проигрывал Динамо Загреб, однако несмотря на это, букмекерские котировки предрекают победу хорватов.

Где смотреть Динамо Загреб - Шахтер Донецк

Поединок стартует в 22:00. Телеканал Футбол 2 покажет его в прямом эфире. Специальный корреспондент "Страны" проведет текстовую онлайн-трансляцию на нашем сайте. Она начнется с 21:00.

Настрой перед матчем

Футболисты загребского Динамо заявили, что будут играть на поле, словно это последний матч в жизни. Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Белица сказал, что доволен результатами прошедших матчей (Динамо Загреб - Аталанта 4:0 и Динамо Загреб-Шахтер 2:2). Он сказал, что футболисты находятся в хорошей форме и ментально, и физически, они свежие и мотивированные на победу. Также по словам Белицы, игроки спокойны и получают удовольствие от игры.

Для наставника "горняков" Луиша Каштру главное сохранить стиль игры. Он отметил, что его подопечные будут играть так же агрессивно, как в Харькове, чтобы вскрыть оборону соперника, достойно сыграть в атаке, а у своих ворот - безопасно. Главными в сегодняшнем матче он назвал 4 составляющие: тактику, технику, психологию и физику.

Наставник ФК Шахтер Луиш Каштро Фото: shakhtar.com

Интересно, что арбитром поединка выступит немецкий 44-летний футбольный судья Феликс Брых, которого считают нефартовым для "оранжево-черной" команды.

В отборе на ЧМ-2018 он судил встречу сборной Украины с Хорватией. Итог матча - подопечные Андрея Шевченко уступили будущим вице-чемпионам мира (0:2) и лишились возможность сыграть на Мундиале. А 8 лет назад немецкий рефери показал красные карточки Ярославу Ракицкому и Дмитрию Чигринскому в игре Шахтера и Порту (1:2) в Лиге чемпионов 2011/2012.

Тренировка под дождем

Часовая разминка "горняков" перед игрой проходила под дождем, после чего провели двустороннюю игру. Подопечные Луиша Каштру оценивают состояние поля Максимира как удовлетворительное, перед ответственным противостоянием они были в прекрасном настроении.

Состав "Шахтера":

вратари - Шевченко, Трубин, Пятов;

защитники - Исмаили, Бондарь, Матвиенко, Хочолава, Додо, Болбат, Кривцов;

полузащитники - Марлос, Тайсон, Дентиньо, Маркос, Тете, Патрик, Коваленко, Степаненко;

нападающие - Сикан и Мораес.

Не будут участвовать в игре из-за травмы Манор Соломон, Андрей Борячук и Евгений Коноплянка.

Состав "Динамо Загреб":

вратари - Ливакович, Загорац, Хоркаш;

защитники - Леовац, Перич, Дилавер, Лешкович, Теофиль-Катрен, Пинту;

полузащитники - Адеми, Гояк, Ольмо, Стоянович, Моро, Хайрович, Майер, Атьемвен, Иванушек;

нападающие - Оршич, Петкович, Гавранович, Кондзёр, Шитум.

Фото: shakhtar.com

Ставки букмекеров

Букмекеры принимают большинство ставок на победу хорватской команды.

Контора Parimatch оценивает победу Динамо коэффициентом 2,25. В победу "горняков" ставят с коэффициентом 3,15. Ничью оценивают в 3,55.

William Hill считает фаворитом матча Динамо и дает коэффициент 2,20. Победа Шахтера оценивается с коэффициентом в 3,10, ничья котируется - в 3,5.

В "Фаворит Спорт" вероятность победы "Шахтера" - 3,15, успех Динамо - 2,24, а ничью оценивают в 3.50.