В Кабинете министров Украины одобрили создание колл-центра на 169 сотрудников для реагирования на случаи домашнего насилия и оказание консультационной и психологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство продлило комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей. Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, чтобы круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов безотлагательно реагировали на случаи домашнего насилия, оказывали консультационную и психологическую помощь, передавали эти данные в правоохранительные органы для реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что по решению Кабмина в реестр таких обращений будут подключены одновременно около 10 тыс. пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими ведомствами.

Как сообщала "Страна", по данным журналистов, каждый пятый ребенок в Украине становился жертвой сексуального насилия.

В МВД Украины решили ставить на профилактический учет лиц, виновных в домашнем насилии с апреля 2019.

Напомним, что руководитель одного из центров соцслужб получила срок за то, что не заметила пыток в неблагополучной семье.