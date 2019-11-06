Сегодня в парламенте идут слушания о нападениях на журналистов в Украине. На них выступила специальный корреспондент "Страны", ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

С трибуны Рады она заявила, что власти на слушаниях вместо защиты прав журналистов устроили трибунал против прессы. Приводим полный текст выступления с той частью, которая не вошла из-за недостатка времени.

"Когда я шла на эти парламентские слушания, они назывались "Безопасность журналистов и свобода слова в Украине".

Однако из заявлений власти, а именно министра господина Бородянского, и руководителя профильного комитета господина Ткаченко, складывается впечатление, что я пришла на презентацию трибунала против журналистов.

Вместо того, чтобы обсуждать то, как защитить журналистов, почему журналистам продолжают угрожать праворадикальные группировки, почему-то идут угрозы в адрес самих журналистов, называют какие-то СМИ манипулятивными и прочее и прочее. Вот эта вот риторика ненависти, которая культивировалась последние пять лет, как раз является фактором, стимулирующим нападения на журналистов.

Именно такая риторика оправдывает нападения на журналистов и представителей медиа. Причем этим занимаются не только представители власти, но сотрудники некоторых медиа, к сожалению.

Я призываю власть и коллег перестать угрожать журналистам, перестать давить на украинские СМИ и защитить журналистов.

Я представляю то СМИ, которое на протяжении последних четырех лет - на которое очень много давили со стороны власти. Против нашего главного редактора Игоря Гужвы, который сейчас получил убежище в Австрии и находится там, открыто пять сфабрикованных уголовных дел. Это было все при Порошенко. При новой власти что мы видим? Изменений никаких нет. Мои персональные данные тоже есть на сайте "Миротворец". Сайт "Миротворец" до сих пор работает.

И еще.

Касательно Олеся Бузины. Я бы хотела призвать всех коллег не стесняться произносить эту фамилию.

Он был убит после травли со стороны коллег, после трави со стороны ультраправых радикальных группировок и после того, как его фамилия появилась на "Миротворце".

Поэтому еще раз хочу всех призвать - и власти, и правоохранительные органы, - перестать давить на журналистов, перестать оправдывать это какими-то своими убеждениями, якобы не такими журналистскими стандартами, и наконец-то выполнять свою работу и защитить журналистов, пресекать нападения.

В том числе, и на журналистов нашего издания. Так, нападению со стороны националиста Алексея Цымбалюка 2 июля во время митинга на майдане подвергся журналист "Страны" Влад Бовтрук.

На этот раз полиция все-таки открыла уголовное производство по статье насилие в отношении журналиста. И на данный момент оно уже передано в суд. Но очевидно, что националисты будут давить на суд. Поэтому итог суда по нападению на Влада Бовтрука будет знаковым для всей украинской журналистики – получат ли журналисты защиту или и дальше беспредел останется безнаказанным".

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с парламентских слушаний по защите журналистов, которые идут сегодня в Раде.