Задолженность по зарплатам на предприятиях "Укроборонпром" доходит до четырех лет. При этом на некоторых заводах людям платят 3500 гривен в месяц. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, во время совещания, посвященного работе концерна, передает "Обозреватель".

"Задолженность страшная, доходит до четырех лет. На авиационном заводе зарплата 3500 гривен. Как человек в таких условиях может не просто уважать себя, работать на государство, вообще называться человеком? Мне сказали, что зимой люди работали при температуре 0 градусов. Мы относимся к людям, как к скотам, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они не покидали Украину, чтобы у нас работали предприятия", - сказал Зеленский.



Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус сообщил, что на предприятиях комплекса работают 68 тысяч сотрудников, а средняя зарплата составляет 12 тысяч гривен. Однако она не отражает реальности.

"Разрыв колоссальный: между мегауспешной компанией "Луч" в Киеве (выпускает высокоточное оборудование для ракет - Ред.), где средняя зарплата 59 тыс. гривен, и самая низкая - на Харьковском авиазаводе", - сказал Абромавичус.

Он добавил, что сейчас в "Укроборонпром" входят 137 предприятий. Из них 21 находится на временно оккупированных территориях. Из тех, что находятся на материковой части Украины, 70 прибыльные, 46 - убыточные.

"Общая просроченная задолженность кредитов поставщикам по зарплате – 10,5 млрд грн. Это сильно тянет концерн вниз. Только на 43 предприятиях по зарплате людям должны 450 млн грн. Вместе с налогами это составляет 1,1 млрд гривен, а вместе со спецпенсиями - 1,5 млрд гривен", - сказал Абромавичус.

Он добавил, что до конца 2019 года на 15 предприятиях "Укроборонпрома" задолженность по зарплате ликвидируют, "максимум шесть месяцев - и задолженности по зарплате не будет нигде", - сказал Абромавичус.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Портнов разоблачил схему по "неприкрытому воровству" в "Укроборонпроме".

Также мы рассказывали, что гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу собираются поднять зарплату до почти 19 млн в год.