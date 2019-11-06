С начала эпидемического сезона в Украине прививки от гриппа сделали 90 774 украинцев. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Уточняется, что за последнюю неделю вакцинировались 39 395 граждан.

"За прошедшую неделю (28.10–03.11.2019) ОРВИ в Украине заболело 147 499 человек, из них 67,0% дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 385,7 на 100 тыс. населения, что на 19,1 % меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении Минздрава.

Активность гриппа и ОРВИ находилась на неепидемическом уровне во всех регионах Украины. На прошлой неделе летальных случаев в результате гриппа не зафиксировали.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину идут четыре штамма вируса гриппа.

Также мы сообщали, что медики заявили о локализации вспышки дифтерии в Ужгроде.