Личные данные украинских и иностранных журналистов, которых власти Киева в 2014 году просили поехать на неподконтрольный Донбасс для освещения падения Боинга MH 17, до сих пор находятся на сайте "Миротворец".

Об этом заявила бывший замминистра информационной политики Украины, медиа-эксперт Татьяна Попова на слушаниях по свободе слова в Раде.

"В день второй волны публикации панамских офшоров (в которых речь шла об оффшорных кампаниях Порошенко - Ред.) были опубликованы личные данные украинских и иностранных журналистов на сайте "Миротворец". Я была единственным представителем власти, кто требовал убрать данные журналистов с этого сайта, потому что это были те самые журналисты, которых мы в 2014 году просили ехать на оккупированные территории и снимать про падение MH 17", - рассказала она.

Она отметила, что ее призыв не был услышан, хотя представители МВД и СБУ прекрасно знают, к кому относится этот сайт.

"База журналистов до сих пор остается на этом сайте. А сайт превратился в помойку, где предыдущая власть расправлялась со своими политическими оппонентами. Там есть и данные Юлии Тимошенко, и Михаила Саакашвили. Некоторое время там была жена президента Владимира Зеленского... На сайте лежат тысячи данных журналистов, которые там работали по просьбе украинской власти. Эта публикация негативно повлияла на восприятие Украины в мире, многих иностранных журналистов перестали отправлять на восток Украины", - заявила медиа-эксперт.

Татьяна Попова рассказала, что журналисты из списка "Миротворца" получали угрозы, а когда она обратилась в полицию, чтобы силовики разобрались, наказали виновных и убрали данные журналистов с "Миротворца", ей рассмеялись в лицо.

Напомним, что сегодня, впервые за последние 10 лет, в Верховной Раде проходят парламентские слушания, посвященные безопасности работы журналистов. "Страна" ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

При этом журналисты "Страны" также не раз становились объектами агрессии. Несколько из них произошли за последние месяцы: наших корреспондентов на массовых акциях атаковали радикалы, угрожали им избиением и убийством в соцсетях.