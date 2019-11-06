Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте Кабмина.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая также проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей", - сказано в сообщении.

Кабинет министров также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступ к искусству.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин внес в Раду доработанный проект Госбюджета-2020.

Также мы писали о том, что Кабинет министров Украины может отвязать зарплаты чиновников от прожиточного минимума.