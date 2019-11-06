В Киеве школьник хотел пошутить и бросил на пол учебную гранату. Видео
В Киеве ученик школы во время урока бросил на пол учебную гранату и снял происходящее на камеру мобилки. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в соцсети. Уточняется, что инцидент произошел в школе на Троещине.
"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", - говорится в сообщении.
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